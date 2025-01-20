Ученые нашли способ снизить энергопотребление дата-центров на 30%

Основной проблемой для большинства дата-центров является неэффективная обработка сетевого трафика. Как объяснил профессор информатики Мартин Карстен, данные, поступающие в дата-центры, передаются в виде пакетов, и задача серверов — правильно их маршрутизировать. Однако существующие методы обработки не всегда оптимальны.

Карстен и его коллега, магистрант Питер Кай, обнаружили, что простое изменение порядка операций обработки данных может значительно повысить эффективность использования процессорных кэшей, что снижает нагрузку на серверы и экономит энергию. По сути, они предложили «перестроить» процесс обработки, не добавляя нового оборудования, а лишь оптимизируя существующую работу.

Карстен написал примерно 30 строк кода, который улучшает обработку сетевого трафика в Linux. Этот код был принят в новую версию ядра Linux (6.13) и может привести к значительному снижению энергозатрат в дата-центрах.