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Ученые нашли способ снизить риск возникновения депрессии у девушек
Он связан с рационом питания
Издание Medscape опубликовало новый материал, в котором сообщается о новом способе снижения риска возникновения депрессии у девушек, найденным учеными. Для этого необходимо подкорректировать рацион питания определенным образом.
В частности, согласно выводами исследования, более высокое потребление клетчатки может снизить риск депрессии у девушке. В рамках научной работы исследователи изучили данные примерно 6000 женщин в пре- и постменопаузе. Они оценили потребление их пищевых волокон посредством метода 24-часового отзыва о питании, в то время как наблюдение за депрессией осуществлялось специальным опросником.
Согласно выводами ученых, у девушек с повышенным содержанием пищевых волокон в рационе, риск развития депрессии снизился на 5%. Однако отмечается, что такой эффект оказывается только на женщин в пременопаузе, но не постменопаузе.
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