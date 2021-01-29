Ученые нашли способ снизить риск возникновения депрессии у девушек

В частности, согласно выводами исследования, более высокое потребление клетчатки может снизить риск депрессии у девушке. В рамках научной работы исследователи изучили данные примерно 6000 женщин в пре- и постменопаузе. Они оценили потребление их пищевых волокон посредством метода 24-часового отзыва о питании, в то время как наблюдение за депрессией осуществлялось специальным опросником.

Согласно выводами ученых, у девушек с повышенным содержанием пищевых волокон в рационе, риск развития депрессии снизился на 5%. Однако отмечается, что такой эффект оказывается только на женщин в пременопаузе, но не постменопаузе.

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