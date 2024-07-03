Ученые нашли способ снизить стоимость 3D-печати высокого разрешения

Опубликовано 03 июля 2024, 22:01
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Ученые нашли способ снизить стоимость 3D-печати высокого разрешенияC использованием двух лазеров
Американские ученые разработали новую технику 3D-печати с использованием двух лазеров, которая позволит снизить стоимость этого процесса. Традиционная двухфотонная полимеризация — это передовое, но дорогое производство из-за применения фемтосекундных лазеров. Новый метод снижает мощность фемтосекундного лазера на 50% по сравнению с традиционным способом.
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Главное преимущество новой разработки — низкая стоимость. Это позволит чаще использовать двухфотонную полимеризацию для производства различных изделий. Исследователи использовали комбинацию лазера, излучающего видимый свет, инициирующего химический процесс, с фемтосекундным лазером для печати.
Для достижения баланса между печатью и негативным воздействием лазеров ученые создали математическую модель. С помощью новой методики уже удалось напечатать различные 2D и 3D структуры, включая микроскопические детализированные объекты.
Эксперименты показали, что расход энергии от фемтосекундного лазера можно сократить до 80% для 2D структур и до 50% для 3D структур.