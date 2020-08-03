Ученые нашли способ создать лекарство, продлевающее жизнь

В рамках проводимой научной работы, специалисты сумели увеличить и уменьшить активность гена, который в свою очередь ответственен за передачу информации клеткам о выработке белка VRK-1 - того самого белка, который активирует белок AMPK, занимающийся мониторингом энергетических уровней клеток, когда энергия заканчивается. По итогу, увеличивая и уменьшая активность этого гена, удалось продлить и сократить жизнь червя, который обычно живет всего две-три недели.

”Это открывает интригующую возможность того, что VRK-1 также функционирует как фактор, управляющий долголетием человека, и поэтому, возможно, мы сможем начать разработку препаратов, которые изменяют активность VRK-1 и будут способствовать долголетию”, - рассказал руководитель исследования Сеунг-Чже В. Ли.