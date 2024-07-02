Ученые нашли способ сжигания калорий без диет, согласно исследованию

Ранее считалось, что бежевый жир можно получить только из стволовых клеток. Теперь ученые выяснили, что достаточно ограничить выработку определенного белка, чтобы превратить белый жир в бежевый.

У млекопитающих есть три типа жировых клеток: белые, коричневые и бежевые. Белый жир запасает энергию, а коричневый сжигает ее для тепла. Бежевый жир совмещает эти свойства. Ученые пытались создать бежевый жир из стволовых клеток, но их мало.

Исследователи изучили белок KLF-15, влияющий на метаболизм и функцию жировых клеток. Оказалось, что его мало в белом жире, но много в коричневом и бежевом.

У мышей, лишенных KLF-15 в белых жировых клетках, они автоматически становились бежевыми. Ученые исследовали влияние KLF-15 на человеческие жировые клетки и обнаружили, что он регулирует рецептор Adrb1, отвечающий за баланс энергии.

Лекарства, воздействующие на похожий рецептор Adrb3, в испытаниях провалились. Препарат, нацеленный на Adrb1, может оказаться эффективнее, считают ученые.

Новый подход может избежать побочных эффектов, так как его действие ограничено жировыми клетками.

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