Ученые нашли способ улучшить литий-ионные батареи

Опубликовано 24 сентября 2024, 09:451 мин.
Ученые нашли способ улучшить литий-ионные батареиЧто изменит рынок электромобилей
Группа ученых из Техасского технологического института разработала новый недорогой катод, который может значительно улучшить литий-ионные батареи (LIBs) и изменить рынок электромобилей. Новый материал, хлорид железа (FeCl3), стоит всего 1−2% от традиционных катодов, но способен сохранять такое же количество энергии.
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По словам ученых, данный катод может стать настоящей игрой на рынке электромобилей и хранения энергии. Батареи составляют около 50% стоимости электромобилей, и новое решение может сделать их более доступными.
Современные литий-ионные батареи используют жидкие электролиты, которые имеют свои ограничения. В отличие от них, катоды на основе FeCl3 в сочетании с твердыми электролитами могут улучшить эффективность и безопасность батарей, предотвращая утечки и повышая их надежность.
Исследование уже показало, что новый катод по показателям не уступает более дорогим аналогам. Ученые уверены, что технология может стать коммерчески жизнеспособной менее чем за пять лет.