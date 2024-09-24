Ученые нашли способ улучшить литий-ионные батареи

По словам ученых, данный катод может стать настоящей игрой на рынке электромобилей и хранения энергии. Батареи составляют около 50% стоимости электромобилей, и новое решение может сделать их более доступными.

Современные литий-ионные батареи используют жидкие электролиты, которые имеют свои ограничения. В отличие от них, катоды на основе FeCl3 в сочетании с твердыми электролитами могут улучшить эффективность и безопасность батарей, предотвращая утечки и повышая их надежность.

Исследование уже показало, что новый катод по показателям не уступает более дорогим аналогам. Ученые уверены, что технология может стать коммерчески жизнеспособной менее чем за пять лет.