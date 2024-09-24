Наука и технологии
Опубликовано 24 сентября 2024, 09:45
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Ученые нашли способ улучшить литий-ионные батареи

Что изменит рынок электромобилей
Группа ученых из Техасского технологического института разработала новый недорогой катод, который может значительно улучшить литий-ионные батареи (LIBs) и изменить рынок электромобилей. Новый материал, хлорид железа (FeCl3), стоит всего 1−2% от традиционных катодов, но способен сохранять такое же количество энергии.
Ученые нашли способ улучшить литий-ионные батареи

© Ferra.ru

По словам ученых, данный катод может стать настоящей игрой на рынке электромобилей и хранения энергии. Батареи составляют около 50% стоимости электромобилей, и новое решение может сделать их более доступными.

Современные литий-ионные батареи используют жидкие электролиты, которые имеют свои ограничения. В отличие от них, катоды на основе FeCl3 в сочетании с твердыми электролитами могут улучшить эффективность и безопасность батарей, предотвращая утечки и повышая их надежность.

Исследование уже показало, что новый катод по показателям не уступает более дорогим аналогам. Ученые уверены, что технология может стать коммерчески жизнеспособной менее чем за пять лет.

Ученые нашли способ улучшить литий-ионные батареи

© Nature Sustainability