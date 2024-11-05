Ученые нашли способ уменьшить потребление энергии дефибриллятора

Опубликовано 05 ноября 2024, 21:031 мин.
Ученые нашли способ уменьшить потребление энергии дефибриллятораНовое исследование
Ученые представили новый метод дефибрилляции, который требует значительно меньше энергии, чем современные технологии. В своей статье, опубликованной в журнале Chaos, ученые использовали компьютерную модель электрических цепей сердца, чтобы изучить влияние электрического поля на различные сценарии фибрилляции и дефибрилляции.
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По словам авторов исследования, неожиданные результаты показали, что механизм ультранизкой энергии не связан с синхронизацией волн возбуждения, как считалось ранее, а зависит от способности волн распространяться по участкам ткани, которые не успели полностью восстановиться после предыдущей активации.
Ученые применили метод оптимизации, позволяющий определять, как лучше всего изменять электрическое поле, чтобы успешно дефибриллировать нерегулярную сердечную активность, минимизируя при этом затраты энергии.
Существующие протоколы дефибрилляции могут вызывать повреждение сердечной ткани и болезненные ощущения.