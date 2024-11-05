Ученые нашли способ уменьшить потребление энергии дефибриллятора

По словам авторов исследования, неожиданные результаты показали, что механизм ультранизкой энергии не связан с синхронизацией волн возбуждения, как считалось ранее, а зависит от способности волн распространяться по участкам ткани, которые не успели полностью восстановиться после предыдущей активации.

Ученые применили метод оптимизации, позволяющий определять, как лучше всего изменять электрическое поле, чтобы успешно дефибриллировать нерегулярную сердечную активность, минимизируя при этом затраты энергии.

Существующие протоколы дефибрилляции могут вызывать повреждение сердечной ткани и болезненные ощущения.