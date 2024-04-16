Ученые нашли способ управлять оптическими нейросетями с помощью звука

Ученые использовали свет для создания временных акустических волн в оптическом волокне. Эти звуковые волны позволяют, например, включить рекуррентную функциональность в оптическое волокно, что необходимо для анализа контекстной информации, такой как язык.

Новый метод OREO открывает новые возможности для построения программируемых блоков фотонного машинного обучения, не требующих сложных структур и переключателей. Он использует свет для создания звуковых волн, которые манипулируют последующими вычислительными шагами оптической нейронной сети.

Этот подход отличается от традиционных методов, основанных на использовании искусственных полостей для сохранения памяти. В результате OREO становится полностью оптически управляемым, что делает его программируемым на основе импульсов.

Экспериментальные исследования продемонстрировали возможность OREO обрабатывать контекст, различая до 27 различных шаблонов. Это значительный шаг вперед в области фотонного машинного обучения, предоставляя дополнительные степени свободы в управлении информацией и энергосберегающими операциями.