Ученые нашли способ усилить сигнал с помощью стен
Уникальный материал, который назвали RFocus, будет эксплуатироваться не только в домах, но и на складах, что позволит обеспечить более мощный сигнал Интернета вещей для сетевого оборудования. По словам представителей компании, их новая разработка способна усилить сигнал с помощью стен, а бонусом поможет сэкономить. Так, в компании отмечают, что технология является относительно дешевой и использует недорогие антенны. Сообщается также, что для данной системы характерен низкий уровень энергопотребления, а также способность отражать или пропускать сигналы, что зависит от программного контроллера.
”Основная цель состояла в том, чтобы изучить, можем ли мы расположить элементы так, чтобы направлять сигнал и управлять им. Если вы хотите использовать беспроводные устройства небольшой мощности обладающие хорошим сигналом, то RFocus является лучшим способом сделать это”, — поделился профессор MIT Хари Балакришнан.