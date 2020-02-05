Ученые нашли способ усилить сигнал с помощью стен

Уникальный материал, который назвали RFocus, будет эксплуатироваться не только в домах, но и на складах, что позволит обеспечить более мощный сигнал Интернета вещей для сетевого оборудования. По словам представителей компании, их новая разработка способна усилить сигнал с помощью стен, а бонусом поможет сэкономить. Так, в компании отмечают, что технология является относительно дешевой и использует недорогие антенны. Сообщается также, что для данной системы характерен низкий уровень энергопотребления, а также способность отражать или пропускать сигналы, что зависит от программного контроллера.