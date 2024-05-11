Ученые нашли способ ускорить работу квантовых компьютеров

Исследовательская группа предложила принципиально новый подход, основанный на использовании вероятностного метода. Этот метод позволяет значительно сократить время поиска, не перебирая все возможные варианты, а фокусируясь на наиболее перспективных.

Эффективность новой методики была подтверждена на японском суперкомпьютере Fugaku. Результаты показали, что вероятностный поиск оптимальной последовательности команд происходит в разы быстрее, чем традиционный полный перебор.

Ожидается, что данное открытие позволит выйти на новый уровень разработки квантовых компьютеров. Сокращение времени выполнения операций сделает их более практичными для решения широкого спектра задач. Квантовые компьютеры обещают революцию во многих областях, включая медицину, создание новых материалов и лекарств, финансовое моделирование и искусственный интеллект.

Исследователи планируют продолжать совершенствовать свою методику, интегрируя ее с машинным обучением. Это позволит еще больше ускорить работу квантовых компьютеров и создать своего рода базу данных оптимальных последовательностей команд для различных задач.