Ученые нашли способ ускорить разработку лекарств

Разработка нового инструмента, названного PISA-REX, помогает изучать важные клеточные процессы, связанные с редокс-сигнализацией. Нарушения этих процессов могут приводить к различным заболеваниям. Инструмент REX, использующий методы глубокого анализа и высокопроизводительности, позволяет исследовать эти процессы в клетках и тканях.

PISA-REX объединяет анализ растворимости и экспрессии белков, что помогает лучше понять, как работают лекарства и какие механизмы лежат в основе болезней. По словам Амир Ата Саеи, одного из авторов, этот инструмент может ускорить разработку новых препаратов и исследование заболеваний.

Роман Зубарев, другой автор, добавил, что они планируют расширить применение PISA-REX для изучения взаимодействия между организмами, устойчивости к антибиотикам и рака.