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Наука и технологии
Опубликовано 23 апреля 2024, 23:59
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Ученые нашли способ утилизации отходов от ветряных турбин

Он снижает экологическое воздействие
Проблема утилизации отработанных лопастей ветрогенераторов получила инновационное решение благодаря ученым из Литвы. Ученые разработали метод переработки композитных материалов лопастей, используя процесс пиролиза с особым катализатором. Это позволяет извлечь ценные компоненты для повторного использования и преобразовать старые материалы в полезную энергию.
Ученые нашли способ утилизации отходов от ветряных турбин

© Ferra.ru

Проведенные эксперименты на образцах лопастей ветрогенераторов показали перспективность метода пиролиза. Однако для точной оценки результатов требовалось исследовать реальные образцы лопастей. В 2023 году ученые продолжили свои исследования, используя обломки реальных лопастей от датской компании «European Energy A/S".

Результаты исследований были опубликованы в журнале Environmental Research. Анализ показал, что преобладающим материалом в производстве лопастей в регионе Балтики является ненасыщенный полиэфирный смолы. Вместе с тем, стирол, основной компонент полиэфирной смолы, представляет серьезные экологические и здоровьесберегающие риски.

Для решения этой проблемы, ученые смогли успешно извлечь стирол из лопастей в виде масла с помощью пиролизного реактора. Кроме того, процесс пиролиза значительно снижает экологическое воздействие по сравнению с обычной утилизацией на свалке.