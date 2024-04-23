Ученые нашли способ утилизации отходов от ветряных турбин

Проведенные эксперименты на образцах лопастей ветрогенераторов показали перспективность метода пиролиза. Однако для точной оценки результатов требовалось исследовать реальные образцы лопастей. В 2023 году ученые продолжили свои исследования, используя обломки реальных лопастей от датской компании «European Energy A/S".

Результаты исследований были опубликованы в журнале Environmental Research. Анализ показал, что преобладающим материалом в производстве лопастей в регионе Балтики является ненасыщенный полиэфирный смолы. Вместе с тем, стирол, основной компонент полиэфирной смолы, представляет серьезные экологические и здоровьесберегающие риски.

Для решения этой проблемы, ученые смогли успешно извлечь стирол из лопастей в виде масла с помощью пиролизного реактора. Кроме того, процесс пиролиза значительно снижает экологическое воздействие по сравнению с обычной утилизацией на свалке.