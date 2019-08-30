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Ученые нашли способ "включать" в человеческом мозге самоисцеление от инсульта и депрессии

Правда результаты такой терапии пока противоречивы
Последние исследования показали, что небольшое изменение в микроскопической структуре человеческого мозга способно повлиять на то, как пациенты реагируют на терапию неврологических проблем.

Техника, называемая неинвазивной электрической стимуляцией головного мозга, включает в себя подачу электрического тока на поверхность головы пациента. С помощью данного метода врачи стимулируют клетки головного мозга, меняя активность мозга пациента. Данная техника может быть использована для целого ряда неврологических проблем, начиная от восстановление после инсульта, заканчивая депрессией. Но стоит отметить, что исследования, проведенные на сегодняшний день, выявили противоречивые результаты.

”Проблемы со структурой белого вещества являются особенностью целого ряда различных неврологических состояний. Наше исследование является шагом к более персонализированному использованию стимуляции мозга, что сократит количество людей, которых лечат без заметной на то нужды”, — рассказала ведущий автор исследования доктор Люсия Ли.

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