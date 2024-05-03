Ученые нашли способ влиять на форму внутриклеточных оболочек

Мембраны — это оболочки клеток и их внутренних структур. Они постоянно меняют свою форму, что необходимо для нормальной работы клетки. Танталозин блокирует взаимодействие белков, участвующих в перестройке мембран.

Ранее ученые из этой же группы вместе с коллегами из Германии изучали другое свойство Танталозина — его способность вызывать аутофагию, процесс самоочистки клетки. В новом исследовании они обнаружили, что Танталозин вовсе не влияет на аутофагию, а воздействует на белковый комплекс ESCRT, который отвечает за перестройку мембран.

Танталозин нарушает взаимодействие двух белков внутри ESCRT, из-за чего мембраны перестают нормально перестраиваться. Ученые также заметили, что Танталозин влияет на переработку рецепторов на поверхности клетки. Это может быть полезно для лечения некоторых видов рака.

Исследование открывает путь к созданию новых лекарств, которые будут воздействовать на перестройку мембран клеток.