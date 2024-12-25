Ученые нашли способ восстанавливать поврежденное сердце

Исследования команды показали, что возможно преобразовывать фибробласты — клетки соединительной ткани — в зрелые и функциональные индуцированные кардиомиоциты (iCM). Для этого ученые использовали комбинацию фактора роста фибробластов 4 (FGF4) и витамина C, что ускоряет процесс созревания клеток и повышает их функциональные характеристики. Важность метода заключается в том, что он позволяет использовать собственные клетки пациента для восстановления поврежденного сердца.

Процесс прямой перезагрузки сердца, при котором фибробласты преобразуются в кардиомиоциты без промежуточной стадии стволовых клеток, ранее сталкивался с проблемой получения зрелых и функциональных клеток. Команда из Кореи преодолела эту преграду, активировав клеточный механизм JAK2-STAT3, что улучшило структуру клеток, их электрическую активность и функции.