Ученые нашли способ восстановить иммунные клетки для борьбы с раком

NK-клетки являются важным компонентом иммунной системы и играют ключевую роль в борьбе с раковыми клетками. Однако в некоторых случаях NK-клетки могут стать неэффективными, что затрудняет лечение рака.

Ученые обнаружили, что дисфункция NK-клеток может быть вызвана двумя основными факторами: неправильным обучением в иммунной системе или чрезмерной стимуляцией в опухолевой среде.

Для восстановления функции NK-клеток ученые разработали метод, основанный на использовании наночастиц. Эти наночастицы могут воздействовать на клетки-киллеры и восстанавливать их нормальную функцию.

Исследования показали, что этот метод эффективен в борьбе с агрессивными формами рака, особенно с раком поджелудочной железы. Ученые надеются, что этот метод может стать новым перспективным направлением в лечении онкологических заболеваний.