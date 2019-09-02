Ученые нашли способ восстановить изначальную зубную эмаль

Так, китайские ученые из Чжэцзянского университета провели исследование, по результатам которого исследователи нашли способ восстановить разрушенную эмаль человеческих зубов. Для этого ученые разработали новый способ по получению крошечных кластеров фосфата кальция, являющегося основным компонентом, обнаруженным в зубной эмали.

Далее они проверили полученные кластеры кальция на кристаллическом гидроксиапатите, который очень похож на природную эмаль. Тогда они и обнаружили, что полученные кластеры смогли расплавиться на тестовом материале гораздо плотнее, чем традиционные средства для ремонта эмали, такие как смола.

По словам ученых, они уже разговаривали с дантистами и пришли к выводу, что разработанный ими метод можно будет использовать в будущем, если новая методика успешно пройдет клинические испытания.