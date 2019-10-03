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Ученые нашли способ вылечить рак собственными силами человеческого организма

Правда при этом никто не отменял процедуру лучевой терапии
ДНК — это молекула, содержащая в себе всю наследственную и генетическую информации. В результате множества постоянных изменений и повреждений, данная молекула может привести ко множеству различных проблем со здоровьем, включая рак. Но что важно, исследователи из Онкологического центра Моффитта недавно открыли новый механизм, который контролирует восстановление ДНК, благодаря чему, возможно, будет найден способ вылечить рак собственными силами организма.

”Клетки млекопитающих постоянно бомбардируются поврежденными молекулами ДНК, в результате возникает повышенная угроза жизнеспособности клеток и целостности генома”, — рассказал член отделения изучения физиологии рака Пэтси Макдональд. Но к счастью, в результате эволюции, клетки выработали множество высоко скоординированных механизмов для восстановления поврежденных ДНК, чтобы обеспечить непрерывный рост, репликацию и выживание клеток.

Но ученые пошли дальше и провели различные эксперименты, призванные определить, играет ли белок βarr1 какую-либо дополнительную роль в восстановлении поврежденных ДНК. Они обнаружили, что βarr1 взаимодействует с белком 53BP1 через мультипротеиновый комплекс, а учитывая, что 53BP1 участвует в восстановлении разрывов двухцепочечной ДНК, взаимодействие между двумя белками приводит к снижению способности организма восстанавливать ДНК. Что интересно, ученые выяснили, что мыши, лишенные βarr1, выживали дольше после лечения от рака, что может быть явным признаком того, что потеря белка βarr1 связана с устойчивостью к токсическим эффектам лучевой терапии.

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