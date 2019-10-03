Ученые нашли способ вылечить рак собственными силами человеческого организма

”Клетки млекопитающих постоянно бомбардируются поврежденными молекулами ДНК, в результате возникает повышенная угроза жизнеспособности клеток и целостности генома”, — рассказал член отделения изучения физиологии рака Пэтси Макдональд. Но к счастью, в результате эволюции, клетки выработали множество высоко скоординированных механизмов для восстановления поврежденных ДНК, чтобы обеспечить непрерывный рост, репликацию и выживание клеток.

Но ученые пошли дальше и провели различные эксперименты, призванные определить, играет ли белок βarr1 какую-либо дополнительную роль в восстановлении поврежденных ДНК. Они обнаружили, что βarr1 взаимодействует с белком 53BP1 через мультипротеиновый комплекс, а учитывая, что 53BP1 участвует в восстановлении разрывов двухцепочечной ДНК, взаимодействие между двумя белками приводит к снижению способности организма восстанавливать ДНК. Что интересно, ученые выяснили, что мыши, лишенные βarr1, выживали дольше после лечения от рака, что может быть явным признаком того, что потеря белка βarr1 связана с устойчивостью к токсическим эффектам лучевой терапии.