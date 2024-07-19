Наука и технологии
Опубликовано 19 июля 2024, 21:20
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Ученые нашли способ выявления болезней по капле крови

И с помощью ИИ
Ученые из команды BIRD во главе с Михаэлой Жигман из университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене и Института квантовой оптики Макса Планка разработали инструмент для скрининга здоровья, который использует инфракрасный свет и машинное обучение для выявления множества заболеваний по одной капле крови. Исследование опубликовано в Cell Reports Medicine.
Ученые нашли способ выявления болезней по капле крови

© Ferra.ru

Техника инфракрасной спектроскопии, использующая инфракрасный свет для анализа молекулярного состава, известна уже десятилетиями. Применяя её к сложным жидкостям организма, таким как плазма крови, можно получить детальную информацию о молекулярных сигналах. Однако эта методика до сих пор не была интегрирована в медицинскую диагностику.

Команда BIRD разработала метод измерения плазмы крови, сотрудничая с Аннетт Петерс из Центра Гельмгольца в Мюнхене. В рамках исследования KORA, более 5000 образцов крови было измерено с помощью инфракрасной спектроскопии Фурье. Команда применила машинное обучение для анализа молекулярных «отпечатков» и сопоставила их с медицинскими данными.

Полученные результаты показали, что эти отпечатки содержат ценную информацию, позволяющую быстро проводить скрининг здоровья. Алгоритм может различать различные состояния здоровья, включая аномальные уровни липидов в крови и диабет 2 типа, а также преддиабет. Кроме того, система способна выявлять здоровых людей, что важно для профилактики и раннего вмешательства.

Ученые нашли способ выявления болезней по капле крови
© Cell Reports Medicine