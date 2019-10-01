Ученые нашли способ значительно продлить срок годности продуктов без ущерба качеству

На данный момент консерванты широко используются в пищевой промышленности. Они крайне необходимы для продления срока годности продуктов. С другой стороны, консерванты снижают качество самих продуктов питания — некоторые из них, например, могут вызывать аллергию или быть токсичными. Это объясняет важность поиска новых консервантов, которые были бы и эффективными, и безопасными.

В итоге ученые из РУДН, для получения нетоксичных и высокоактивных веществ, модифицировали хитозан органическими азидами. В результате экспериментов антибактериальная активность полученного вещества, азидо-хитозана, была значительно выше, чем у обычного хитозана, уже используемого в пищевой промышленности для упаковки и покрытия продуктов питания защитной пленкой.