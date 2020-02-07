Ученые нашли способы дезинфицировать зараженный коронавирусом смартфон

Специалисты объяснили, что телефоны могут скапливать большое количество грязи, бактерий, частиц слюней и прочих переносчиков вируса на корпусе, а также дисплее. Таким образом после эксплуатации мобильного телефона, который является переносчиком вируса, можно заразиться лишь прикоснувшись к слизистым оболочкам.

По словам представителей национальной комиссии здравоохранения для того, чтобы эффективно ликвидировать вирус со смартфона необходимо обработать его при температуре 56 °C в течение получаса. Также для дезинфекции подойдет как пероксид водорода, так и уксусная кислота и хлороформ.

В то же время главный врач отделения общей медицины Первой больницы Университета Цзилинь Инь Хунмэй поделился, что для обеззараживания телефона может подойти и 75% спирт.