Ученые нашли способы снизить риски столкновений судов с китами

Исследование, опубликованное в журнале Science, определило зоны наибольшего риска столкновений судов с китами. Среди них — побережье США, Средиземное море и север Индийского океана. Кроме того, ученые выявили опасные регионы вдоль берегов Южной Америки, южной Африки и Азорских островов, которые ранее не изучались.

Оказалось, что менее 7% этих зон защищены мерами, направленными на снижение риска. Чаще всего ограничения носят добровольный характер, а обязательные правила касаются лишь небольшой доли областей высокого риска.

Основные рекомендации ученых включают снижение скорости судов и изменение маршрутов вблизи мест обитания китов. Например, замедление движения судов не только снижает риск столкновений, но и уменьшает уровень подводного шума, который мешает морским животным общаться и ориентироваться.

Замедление также приносит пользу людям: суда становятся более экономичными, уменьшаются выбросы парниковых газов и загрязнение воздуха. В 2023 году подобная мера в Калифорнии помогла сократить выбросы углекислого газа на 45 тысяч тонн и снизила угрозу для китов более чем в два раза.