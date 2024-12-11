Уязвимость проявлялась при работе с внешними данными, такими как загруженные документы, и позволяла злоумышленникам получить доступ к токенам сессий.

Ключевой момент — использование специальной строки кода на JavaScript, которая обращалась к локальному хранилищу браузера и выводила токен сессии пользователя.

Для обхода систем защиты данные шифровались с помощью base64. Это помогало атаке оставаться незамеченной стандартными фильтрами безопасности.

После раскрытия проблемы, команда DeepSeek оперативно устранила уязвимость, продемонстрировав высокий уровень ответственности.

Впрочем, этот случай в очередной раз подчеркивает важность тестирования ИИ-моделей на безопасность перед их выпуском.