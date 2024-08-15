Ученые нашли «супербелок» для защиты ДНК

Ученые использовали синхротронное излучение для изучения структуры белка DdrC. Они обнаружили, что он работает как ловушка для поврежденных участков ДНК, предотвращая их дальнейшее разрушение. Кроме того, белок сигнализирует клетке о необходимости ремонта повреждений.

Ученые также провели эксперименты, добавив ген DdrC в другую бактерию, E. coli. Оказалось, что это значительно повысило ее устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Это открытие имеет огромный потенциал для применения в медицине и биотехнологии. Например, белок DdrC может быть использован для создания новых методов лечения рака и повышения устойчивости растений к климатическим изменениям.