Наука и технологии
Опубликовано 15 августа 2024, 21:35
1 мин.

Ученые нашли «супербелок» для защиты ДНК

От повреждений
Ученые обнаружили белок, названный DdrC, который обладает уникальной способностью предотвращать повреждение ДНК. Он был найден в бактерии Deinococcus radiodurans, которая известна своей невероятной устойчивостью к радиации и другим повреждающим факторам. DdrC позволяет этой бактерии быстро восстанавливать поврежденную ДНК и выживать в экстремальных условиях.
Ученые нашли «супербелок» для защиты ДНК

© Ferra.ru

Ученые использовали синхротронное излучение для изучения структуры белка DdrC. Они обнаружили, что он работает как ловушка для поврежденных участков ДНК, предотвращая их дальнейшее разрушение. Кроме того, белок сигнализирует клетке о необходимости ремонта повреждений.

Ученые также провели эксперименты, добавив ген DdrC в другую бактерию, E. coli. Оказалось, что это значительно повысило ее устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Это открытие имеет огромный потенциал для применения в медицине и биотехнологии. Например, белок DdrC может быть использован для создания новых методов лечения рака и повышения устойчивости растений к климатическим изменениям.

Ученые нашли «супербелок» для защиты ДНК
© Nucleic Acids Research
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ДНК
,
#исследование
,
#наука