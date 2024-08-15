Ученые нашли «супербелок» для защиты ДНК

Опубликовано 15 августа 2024, 21:35
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Ученые нашли «супербелок» для защиты ДНКОт повреждений
Ученые обнаружили белок, названный DdrC, который обладает уникальной способностью предотвращать повреждение ДНК. Он был найден в бактерии Deinococcus radiodurans, которая известна своей невероятной устойчивостью к радиации и другим повреждающим факторам. DdrC позволяет этой бактерии быстро восстанавливать поврежденную ДНК и выживать в экстремальных условиях.
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Ученые использовали синхротронное излучение для изучения структуры белка DdrC. Они обнаружили, что он работает как ловушка для поврежденных участков ДНК, предотвращая их дальнейшее разрушение. Кроме того, белок сигнализирует клетке о необходимости ремонта повреждений.
Ученые также провели эксперименты, добавив ген DdrC в другую бактерию, E. coli. Оказалось, что это значительно повысило ее устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Это открытие имеет огромный потенциал для применения в медицине и биотехнологии. Например, белок DdrC может быть использован для создания новых методов лечения рака и повышения устойчивости растений к климатическим изменениям.