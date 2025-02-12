Ученые нашли связь между активностью мозга и любовью к сладкому

Оказалось, что когда уровень нейростероида аллопрегнанолона повышается в определенной зоне мозга, отвечающей за восприятие вкуса (Gustatory cortex), чувствительность к сладкому уменьшается. В результате животные начинали потреблять меньше сладкого или вовсе теряли к нему интерес.

Ученые использовали генетические методы, чтобы удалить у мышей специфические рецепторы, реагирующие на нейростероиды. После этого мыши переставали различать сладкую воду и обычную, что подтвердило ключевую роль этих рецепторов в восприятии вкусов.

Исследование важно для понимания того, как мозг регулирует пищевые предпочтения. Известно, что люди с ожирением часто имеют повышенный уровень аллопрегнанолона, и, возможно, это влияет на их вкус и аппетит.