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Ученые нашли связь между бедностью и поддержкой лживых политиков

Но предупредили, что не все так просто, как может показаться на первый взгляд
Ученые опубликовали результаты крупномасштабного международного исследования, согласно которому люди, живущие или считающие, что живут в более экономически неравноправном обществе, могут быть более склонны к поддержке сильного, но при этом более самодержавного лидера.

”Результаты исследования показывают, что рост поддержки популистских лидеров, которые с радостью отказываются от демократических принципов для достижения конкретных результатов, может быть отчасти обусловлен растущим уровнем экономического неравенства в стране”, — рассказала один из авторов исследования ученый-психолог Джоланда Джеттен.

При этом исследователи предупреждают, что полученные ими результаты не говорят об автоматической связи между неравенством и привлекательностью популистских партий, а также их радикальных лидеров. По мнению ученых, будущие исследования должны будут быть направлены на исследование возможных различий между странами в данном вопросе, особенно в контексте исторических факторов.

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