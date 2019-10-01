Ученые нашли связь между бедностью и поддержкой лживых политиков

”Результаты исследования показывают, что рост поддержки популистских лидеров, которые с радостью отказываются от демократических принципов для достижения конкретных результатов, может быть отчасти обусловлен растущим уровнем экономического неравенства в стране”, — рассказала один из авторов исследования ученый-психолог Джоланда Джеттен.

При этом исследователи предупреждают, что полученные ими результаты не говорят об автоматической связи между неравенством и привлекательностью популистских партий, а также их радикальных лидеров. По мнению ученых, будущие исследования должны будут быть направлены на исследование возможных различий между странами в данном вопросе, особенно в контексте исторических факторов.