Ученые нашли связь между добычей нефти и надругательством над женщинами

”Существует прямая корреляция между возросшим числом сексуальных надругательств, торговлей людьми и бытовым насилием в отношении женщин и детей в регионах добычи полезных ископаемых, где компании создают «мужские лагеря» для размещения в них рабочих”, — говорится в отчете организации Seeding Sovereignty.

Более того, связь подобного рода признается на самых высоких уровнях, вплоть до ООН. Все дело в том, что данная проблема не нова — из века в век в отношении коренных жителей регионов повторяется подобного рода насилие, причем организации, обязанные заниматься решением подобных вопросов, отказываются замечать проблему.