Наука и технологии
Сегодня 14:10
Ученые нашли связь между добычей нефти и надругательством над женщинами
Правда никто с этой проблемой никак не борется
В последнее время в США появляется все больше доказательств того факта, что исчезновение людей из числа местного населения, убийства и насилия, а также работорговля, тесно связаны с добычей полезных ископаемых на той территории.
”Существует прямая корреляция между возросшим числом сексуальных надругательств, торговлей людьми и бытовым насилием в отношении женщин и детей в регионах добычи полезных ископаемых, где компании создают «мужские лагеря» для размещения в них рабочих”, — говорится в отчете организации Seeding Sovereignty.
Более того, связь подобного рода признается на самых высоких уровнях, вплоть до ООН. Все дело в том, что данная проблема не нова — из века в век в отношении коренных жителей регионов повторяется подобного рода насилие, причем организации, обязанные заниматься решением подобных вопросов, отказываются замечать проблему.
Самое читаемое