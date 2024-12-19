Ученые нашли связь между формой лица и психическими заболеваниями

Работа, проведенная с использованием передовых методов геометрической морфометрии и нейровизуализации, направлена не только на изучение причин психических расстройств, но и на развитие персонализированной медицины.

Шизофрения и биполярное расстройство — серьезные психические заболевания, которые затрагивают около 65 миллионов человек по всему миру. Эти расстройства имеют разнообразные симптомы и могут по-разному протекать, что затрудняет точную диагностику и понимание их причин. В исследовании подчеркивается, что изменения в развитии мозга могут влиять на возникновение этих заболеваний. Одним из интересных выводов стало выявление связи между формой лица и изменениями в мозге, связанными с этими расстройствами.

Ученые обнаружили, что у женщин с шизофренией форма лица изменяется более заметно (5,9% вариации) по сравнению с мужчинами (4,2%). В случае с биполярным расстройством значительные изменения формы лица были замечены только у мужчин.

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