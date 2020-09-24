Ученые нашли связь между фруктозой и развитием старческого слабоумия

Так, согласно выводам ученых, именно высокий показатель фруктозы может привести к развитию старческого слабоумия или болезни Альцгеймера. Отмечается, что данная болезнь характерна для западных стран, в которых стиль питания провоцирует высокий метаболизм глюкозы. В то же время, фруктоза способствует нарушению метаболизма в организме, а также негативно сказывается и на функции нейронов.

В ходе этой работы исследователи установили, что увеличение показателя фруктозы в организме провоцирует замедление выработки митохондриальной энергии мозга. Это, в свою очередь, приводит к окислительному стрессу в организме.