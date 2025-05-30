Ученые нашли связь между нарушениями сна и потерей слуха

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий человек сталкивается с расстройствами сна в течение жизни. И хотя давно известно, что плохой сон влияет на здоровье в целом, новые данные показывают, что он также может стать одной из причин ухудшения слуха.

Ученые отмечают, что нарушения сна — такие как бессонница, апноэ и синдром беспокойных ног — могут вызывать изменения в организме, способствующие снижению слуха. В то же время потеря слуха тоже влияет на сон: человек может острее реагировать на фоновый шум и чаще просыпаться ночью.

Исследования показали, что восприятие звуков различается в зависимости от стадии сна. В фазе глубокого сна (NREM) мозг лучше реагирует на звуковые сигналы, чем в фазе быстрых движений глаз (REM). Это может объяснить, почему определенные проблемы со слухом обостряются именно ночью.

Кроме того, хронический недосып может повысить риск развития нарушений слуха в будущем. Хотя механизмы этой связи до конца не изучены, ученые считают, что улучшение качества сна может положительно сказаться и на слухе.

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