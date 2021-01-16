Ученые нашли связь между передаваемыми людям от кошек паразитами и раком мозга

Исследование было проведено специалистами Американского онкологического общества и опубликовано в Международном журнале рака. В ходе работы исследователи пришли к выводу, что болезнь токсоплазмоз, которое провоцируется паразитом Toxoplasma gondii, потенциально, увеличивает риск развития рака мозга.

Ученые сравнили распространенность глиомы и антител к передаваемому от кошек паразиту в образцах крови пациентов. Это и позволило выявить четкую связь между ними. В то же время, ученые не заявляют о том, что владельцы домашних кошек имеют увеличенный риск рака мозга.

”Наши результаты являются первым проспективным доказательством связи между инфекцией Tgondii и риском глиомы. Необходимы дальнейшие исследования с большим количеством случаев, чтобы подтвердить потенциальную этиологическую роль T gondii в глиоме”, - отмечают ученые.