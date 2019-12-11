Ученые нашли связь между полом человека и склонностью к самоубийству

Так, исследование, проведенное группой ученых, мало того что подтвердило уже выявленные ранее факторы риска, но также и нашло новые интересные закономерности. Например, те диагнозы, которые были поставлены за четыре года до совершения суицида, с точки зрения прогнозирования оказались более достоверными, чем те, что были поставлены за полгода до самоубийства. Также ученые выяснили, что соматические заболевания и серьезные травмы значимо повышают риск суицида у мужчин, но не у женщин.

”Предсказать самоубийство невероятно сложно, потому что каждый суицид является результатом множества взаимодействующих факторов риска”, — в конечном итоге заключил специалист по эпидемиологии и соавтор исследования Джейми Градус.