Ученые нашли связь между сахаром в крови и болезнями печени

В ходе научной работы ученые выяснили, что трехмесячный уровень глюкозы в крови пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени воздействует на вероятность столкнуться с более серьезные рубцы в печени, что, в свою очередь, чревато развитием печеночной недостаточности.

Старший доцент Андреа Ковьелло, доктор медицины, и профессор Манал Ф. Абдельмалек, доктор медицины выяснили, что более высокие годовые уровни глюкозы в крови способствуют более серьезному отеку клеток печени. Более того, по их подсчетам, на каждые 1% прироста среднего уровня глюкозы риск тяжелого фиброза вырастает на 15%.