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Ученые нашли связь между сахаром в крови и болезнями печени
Страдающие от болезней печени люди, которые не отслеживают уровень глюкозы, могут столкнуться с прогрессированием болезни
Научное издание Hepatology опубликовало результаты исследования ученых Duke Health, в рамках которого была найдена связь между сахаром в крови и болезнями печени. Так, согласно данным исследователей, люди, имеющие заболевания печени, которые следят за сахаром в крови, могут уменьшить риск риск рубцов в печени и прогрессирования болезни.
В ходе научной работы ученые выяснили, что трехмесячный уровень глюкозы в крови пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени воздействует на вероятность столкнуться с более серьезные рубцы в печени, что, в свою очередь, чревато развитием печеночной недостаточности.
Старший доцент Андреа Ковьелло, доктор медицины, и профессор Манал Ф. Абдельмалек, доктор медицины выяснили, что более высокие годовые уровни глюкозы в крови способствуют более серьезному отеку клеток печени. Более того, по их подсчетам, на каждые 1% прироста среднего уровня глюкозы риск тяжелого фиброза вырастает на 15%.