Ученые нашли связь между сном и успешным старением

Исследование, опубликованное в журнале BMC Public Health, охватило более 3000 участников старше 60 лет, которые не страдали от серьезных заболеваний в начале исследования в 2011 году. В ходе исследования ученые выявили пять типов изменений продолжительности сна, включая нормальную стабильную продолжительность, сокращение, увеличение и другие.

Результаты показали, что участники с сокращением или нестабильным сном имели значительно меньше шансов на успешное старение. В частности, те, кто спал меньше или дольше нормы, имели меньшую вероятность успешного старения. Лишь 13,8% участников исследования соответствовали критериям успешного старения в 2020 году.