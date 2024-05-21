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Наука и технологии
Опубликовано 21 мая 2024, 09:45
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Ученые нашли связь между треовгой и развитием болезни Альцгеймера

И не только
Ученые из Австралии выяснили, что тревожность и некоторые другие заболевания нервной системы повышают риск развития болезни Альцгеймера. Исследование охватило более 2000 пожилых людей. Оказалось, что у людей с тревогой вероятность болезни Альцгеймера в 1,5 раза выше, чем у здоровых.
Ученые нашли связь между треовгой и развитием болезни Альцгеймера
© Centre for Ageing Better

Удивительно, но некоторые болезни, наоборот, снижают риск старческого слабоумия. Например, артрит, рак, проблемы с желудком и высокий уровень холестерина. Точные причины такой взаимосвязи пока неясны. Ученые предполагают, что некоторые заболевания могут влиять на активность генов, связанных с развитием Альцгеймера.

Исследование также не выявило связи болезни Альцгеймера с депрессией, падениями или инсультом. По словам ученых, их работа поможет лучше понять сложную взаимосвязь между различными заболеваниями и риском развития Альцгеймера.

Полученные данные также могут помочь врачам оценивать индивидуальный риск развития этого заболевания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
Теги:
#здоровье
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#исследование
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#медицина