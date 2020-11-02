Ученые нашли связь между уровнем дохода стран и летальностью от COVID-19

В рамках этого исследования специалисты изучили порядка 175 научных работ и 10 тестирований на антитела, что и позволило выявить коэффициент летальности, который показывает долю умерших от количества зараженных. Также в вычислениях ученые взяли во внимание и сероверсию. Речь об уменьшении количества антител, провоцирующих отрицательных результат анализа на COVID-19 у людей с положительным показателем в начале болезни.

Выяснилось, что у стран с высоким уровнем дохода коэффициент летальности фиксируется на отметке в 1,15%, тогда как в бедных странах этот коэффициент составляет 0,23%.