Ученые нашли у растений способность «кричать»

Они издают хлопающие или щелкающие звуки на ультразвуковых частотах, которые не слышны человеку. Эти звуки усиливаются, когда растение испытывает стресс, например, при обезвоживании или повреждении.

Ученые полагают, что это может быть способом, с помощью которого растения сообщают друг другу об опасности.

Звуки могут привлекать животных, которые помогут бороться с вредителями, или же сигнализировать другим растениям о необходимости усилить свою защиту.

До сих пор неизвестно, слышат ли растения друг друга, но исследования в этом направлении уже ведутся.

Открытие израильских ученых меняет наше представление о растениях. Они не просто пассивные организмы, а активно участвуют в окружающей их среде.