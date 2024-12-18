Ученые нашли уязвимость в механизме устойчивости к антибиотикам

С момента открытия пенициллина в 1928 году антибиотики значительно улучшили лечение бактериальных инфекций. Однако бактерии быстро адаптируются к лекарствам, что делает многие существующие препараты неэффективными. Так называемые супербактерии представляют угрозу для пациентов с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Исследования ученых фокусируются на системе интегронов — молекулярном «инструменте», который бактерии используют для обмена генами, включая те, которые отвечают за устойчивость к антибиотикам. Эта система работает по принципу «вырезания и вставки» генов с помощью особых белков-рекомбиназ.

Ученые обнаружили, что скорость, с которой бактерии приобретают устойчивость к антибиотикам, зависит от силы связи между белком и ДНК. Чем крепче эта связь, тем быстрее бактерии адаптируются к лечению. С помощью инновационных методов микроскопии они смогли измерить силы, необходимые для «распутывания» этих связей, и показали, как можно использовать уязвимость в этом процессе для создания новых методов лечения.