Ученые нашли в человеческом организме систему регенерации

В ходе исследования специалисты изучили MAIT-клетки - инвариантных Т-лимфоцитов, находящихся в печени, суставах и слизистых оболочках. Анализ дал понять, что данные клетки способны регенерировать человеческие ткани. Также выявилось, что MAIT-клетки могут применяться в лечении дерматологических инфекционных недугов и дыхательных органов.

”Когда эти клетки контактируют с бактериями и активируются, они включают гены, которые могут запускать процесс извлечения повреждённой ткани” - рассказал глава исследовательской группы Пол Кленерман.

Уточняется, что не все так радужно, ведь клетки вполне могут нанести человеку еще больший вред. К примеру, двумя годами ранее ученые обнаружили, что в условиях заражении крови, эти клетки заставляли клетки иммунитета атаковать все подряд. Это способствовало истощению иммунитета и развитию инфекций.