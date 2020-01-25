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Ученые нашли в космосе "звезду-вампира"
Достаточно необычное небесное тело
В научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society была опубликована статья, в которой говорится о том, что ученым удалось обнаружить новую двойную систему, в которой небольшая мертвая звезда время от времени “высасывает” газ у своего компаньона — коричневого карлика.
Отличительной особенностью новой системы является то, что компаньоном белого карлика является коричневый карлик. Так называют космический объект, который начал свое формирование в качестве звезды, но по итогу не сумел набрать необходимую для запуска реакций слияния водорода в ядре массу.
По данным ученых, коричневый карлик в открытой системе имеет примерно в 10 раз меньшую массу, чем белый карлик. Для того, чтобы сделать подобные выводы, исследователям пришлось изучить множество данных, в том числе и полученных космическим телескопом “Кеплер” в 2016 году.