Ученые нашли в космосе "звезду-вампира"

Отличительной особенностью новой системы является то, что компаньоном белого карлика является коричневый карлик. Так называют космический объект, который начал свое формирование в качестве звезды, но по итогу не сумел набрать необходимую для запуска реакций слияния водорода в ядре массу.

По данным ученых, коричневый карлик в открытой системе имеет примерно в 10 раз меньшую массу, чем белый карлик. Для того, чтобы сделать подобные выводы, исследователям пришлось изучить множество данных, в том числе и полученных космическим телескопом “Кеплер” в 2016 году.