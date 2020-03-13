Ученые нашли, возможно, самого маленького динозавра в истории

Янтарь является отличным веществом для сохранения живых костей и ткани на протяжении множества веков чуть ли не в первородном состоянии. Именно таким образом найденному черепу удалось сохраниться в великолепной кондиции, несмотря на то, что фрагмент динозавра относится к эпохе мезозоя. По словам ученых, Oculudentavis khaungraae был размером не больше колибри, а основной его целью во время охоты были различные насекомые.

Помимо всего прочего, новое открытие также позволило ученым лучше понять эволюцию птиц, демонстрируя миниатюризацию размеров тела животных на ранних этапах эволюции. Высокая же сохранность образца в очередной раз убедила научный мир в том, что янтарь может послужить отличной средой для выявления самых маленьких видов позвоночных.