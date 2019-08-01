Ученые нашли возможный способ лечения болезни Альцгеймера

Принято считать, что основная причина потери памяти – нарушение функции контактирования нейронов друг с другом. В момент, когда связь между ними нарушается, страдает огромное количество функций мозга, а в числе первых память. Также, вероятнее всего, болезнь Альцгеймера может иметь наследственный характер. В таком случае у больных ученые и врачи находят множество различных мутации.

Исследователи из лаборатории молекулярной нейродегенерации СПбПУ исследовали один из видом такой мутации. Такой тип нарушения в геноме был обнаружен у пациентов с наследственной формой болезни Альцгеймера на территории Финляндии. “Для исследования авторы работы вводили в культуры нейрональных клеток ген с исследуемой мутацией и ген, кодирующий флуоресцентный белок, который позволяет увидеть изменения в строении синапсов. При этом оба фрагмента ДНК внедряли одновременно — каждый светящийся нейрон имел мутантный пресенилин-1”, — говорится на сайте издания Indicator, которое изучило исследование ученых.

В результате множественных испытаний и анализов, ученые из Университета имени Петра Великого смогли предположить, что EVP4593 и схожие по механизму действия соединения могут стать основой для лекарственных препаратов, призванных вылечить болезнь Альцгеймера.