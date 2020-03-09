Ученые научат дальтоников различать цвета при помощи линз

К слову, решение для некоторых типов цветовой слепоты уже существует — оно выпускается в виде “умных” солнцезащитных очков с частотной фильтрацией. Но новое изобретение пошло еще дальше — инженеры Шарон Карепов и Тал Элленбоген из Тель-Авивского университета в Израиле разработали новейший метод, благодаря которому они сумели перенести цветокорректирующую пленку на поверхность контактных линз.

”В наших контактных линзах используются мета-поверхности на основе золотых эллипсов нанометрического размера, чтобы создать индивидуальный, компактный и долговечный способ устранения передачи цвета”, — рассказали авторы исследования. При этом стоит отметить, что эффективность линз пока что не доказана в клинических испытаниях.