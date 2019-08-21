Ученые научат пиво не взрывать бутылки и банки в морозилке

Диастатические дрожжи являются заметной проблемой в современном пивоварении. Они вырабатывают фермент, превращающий крахмал в пиве в сахар, который в конечном итоге сбраживается. Это то, что обычные пивные дрожжи не делают. При самом негативном сценарии бутылки и банки из-под пива даже взрывались в связи с повышенным давлением в упаковке. СМИ сообщали о наличии серьезных травм из-за таких взрывов, а в последние годы проблема только усугубилась.

К счастью всей отрасли, ученые разработали новый генетический тест, который может быть использован точно так же, как текущий отраслевой стандарт, но который при этом в состоянии различить проблемные штаммы от безвредных.

”Мы обнаружили, почему некоторые штаммы с геном являются активными и, следовательно, проблематичными, а другие нет. Разница была связана с делецией в промоторе гена STA1 — иными словами, генетической последовательности, контролирующей, сколько экспрессируется ген”, — рассказал член команды исследователей.