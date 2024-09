Ученые научили алгоритм предсказывать эволюцию сезонного гриппа

NIAViD помогает обновлять вакцины быстрее и эффективнее

Команда ученых из Университета Джорджии разработала алгоритм, который точно предсказывает эволюцию сезонного гриппа. Новый инструмент, называемый Novel Influenza Virus A Detector (NIAViD), был описан в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Он прогнозирует изменения в вирусе с точностью почти 73%.