Ученые научили алгоритм предсказывать эволюцию сезонного гриппа

Сезонными вирусами гриппа ежегодно заражаются около 1 миллиарда человек по всему миру. Одной из сложностей в борьбе с гриппом является прогнозирование его изменений, что влияет на эффективность вакцин.

NIAViD использует данные о последовательностях вируса гриппа для анализа изменений в белке гемагглютинине, что помогает выявить новые штаммы, которые могут избегать существующий иммунный ответ. Этот метод позволяет быстрее обновлять вакцины, что может снизить количество инфекций и смертей.