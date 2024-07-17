Ученые научили говорить немого пациента с помощью «силы мысли»

Исследование, проведённое под руководством доктора Ариэля Танкуса и доктора Идо Штрауса, было опубликовано в журнале Neurosurgery. Эти результаты вселяют надежду в людей, которые не могут говорить вследствие заболеваний, таких как БАС, инсульт или травмы мозга, вновь обрести способность говорить.

Эксперимент начался с записи мозговой активности при произнесении определенных слогов. Затем компьютер обучили распознавать эти сигналы, и участник представлял, что произносит эти звуки. Компьютер успешно воспроизвел заранее записанные звуки.