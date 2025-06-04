Ученые научили ИИ лучше распознавать эмоции по выражениям лиц

В отличие от традиционных систем, которые анализируют одну фотографию лица, новая разработка использует сразу несколько выражений, связанных между собой. Такой подход позволяет ИИ лучше понять эмоциональный контекст, как это делает человек, наблюдая за собеседником не один миг, а в течение времени.

Технология учитывает разные углы съемки и условия освещения, что делает ее более надежной в реальной жизни. Хотя физические роботы в этом проекте не участвуют, выводы могут быть использованы при создании сервисов поддержки ментального здоровья, цифровых помощников или образовательных программ, взаимодействующих с людьми.

По словам одного из участников исследования, система не только точнее распознает эмоции, но и работает эффективно с точки зрения вычислений. Это позволяет применять ее в устройствах, где важна производительность.

Авторы проекта также занимаются созданием искусственной эмпатии — способности машины не только распознать чувства, но и реагировать соответствующим образом. Это может быть полезно в тех сферах, где людям не хватает эмоциональной поддержки.