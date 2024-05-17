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Наука и технологии
Опубликовано 17 мая 2024, 22:48
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Ученые научили ИИ определяет тип опухоли мозга

С точностью 95%
Ученые Австралийского национального университета (АНУ) разработали новый инструмент искусственного интеллекта для более быстрой и точной классификации опухолей головного мозга. Точность диагностики и классификации опухолей является ключевой для эффективного лечения пациентов.
Ученые научили ИИ определяет тип опухоли мозга

© Ferra.ru

Текущий золотой стандарт для идентификации различных типов опухолей головного мозга — это профилирование на основе метилирования ДНК. Однако это требует много времени и не всегда доступно в большинстве больниц по всему миру.

Для решения этих проблем исследователи АНУ в сотрудничестве с экспертами из Национального института рака США разработали DEPLOY — способ предсказания метилирования ДНК и последующей классификации опухолей головного мозга на 10 основных подтипов.

DEPLOY использует микроскопические изображения тканей пациента, называемые гистопатологическими изображениями. Модель была обучена и проверена на больших наборах данных 4 000 пациентов из США и Европы.

Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine. DEPLOY достиг рекордной точности в 95% и показал потенциал как дополнительный инструмент для патологов, добавляя к их исходной диагностике или даже вызывая переоценку в случае расхождений.

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