Ученые научили ИИ определяет тип опухоли мозга

Текущий золотой стандарт для идентификации различных типов опухолей головного мозга — это профилирование на основе метилирования ДНК. Однако это требует много времени и не всегда доступно в большинстве больниц по всему миру.

Для решения этих проблем исследователи АНУ в сотрудничестве с экспертами из Национального института рака США разработали DEPLOY — способ предсказания метилирования ДНК и последующей классификации опухолей головного мозга на 10 основных подтипов.

DEPLOY использует микроскопические изображения тканей пациента, называемые гистопатологическими изображениями. Модель была обучена и проверена на больших наборах данных 4 000 пациентов из США и Европы.

Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine. DEPLOY достиг рекордной точности в 95% и показал потенциал как дополнительный инструмент для патологов, добавляя к их исходной диагностике или даже вызывая переоценку в случае расхождений.

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