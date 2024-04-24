Ученые научили ИИ определять риск заболеваний сердца по компьютерной томографии

Новый метод использует данные о размере камер сердца и количестве кальция в коронарных артериях, полученные при обычной КТ. Это безопаснее и дешевле, чем КТ с контрастом, которое подходит не всем пациентам.

Исследование показало, что ИИ-анализ данных КТ точнее, чем оценка снимков врачом-рентгенологом. Он позволяет выявить людей с повышенным риском сердечных заболеваний на ранней стадии. Ученые проанализировали данные КТ почти 30 тысяч пациентов. Разработанный ими ИИ научился распознавать признаки, указывающие на проблемы с сердцем.

Сейчас в США ежегодно делают более 15 миллионов КТ-сканирований. Новая методика позволит использовать их результаты для оценки здоровья сердца, не прибегая к дополнительным исследованиям.

По словам ученых, их разработка поможет выявить людей с риском сердечно-сосудистых заболеваний раньше и начать лечение вовремя.