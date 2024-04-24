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Наука и технологии
Опубликовано 24 апреля 2024, 22:39
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Ученые научили ИИ определять риск заболеваний сердца по компьютерной томографии

Это безопаснее и дешевле
В США ученые научили искусственный интеллект (ИИ) определять риск сердечно-сосудистых заболеваний по обычной компьютерной томографии (КТ) грудной клетки. Раньше для этого требовались более сложные и дорогие исследования.
Ученые научили ИИ определять риск заболеваний сердца по компьютерной томографии

© Ferra.ru

Новый метод использует данные о размере камер сердца и количестве кальция в коронарных артериях, полученные при обычной КТ. Это безопаснее и дешевле, чем КТ с контрастом, которое подходит не всем пациентам.

Исследование показало, что ИИ-анализ данных КТ точнее, чем оценка снимков врачом-рентгенологом. Он позволяет выявить людей с повышенным риском сердечных заболеваний на ранней стадии. Ученые проанализировали данные КТ почти 30 тысяч пациентов. Разработанный ими ИИ научился распознавать признаки, указывающие на проблемы с сердцем.

Сейчас в США ежегодно делают более 15 миллионов КТ-сканирований. Новая методика позволит использовать их результаты для оценки здоровья сердца, не прибегая к дополнительным исследованиям.

По словам ученых, их разработка поможет выявить людей с риском сердечно-сосудистых заболеваний раньше и начать лечение вовремя.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
Теги:
#лечение рака
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#здоровье
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#Сердце
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#нейросеть