Ученые научили ИИ распознавать эмоции животных

Ученые научили ИИ распознавать эмоции животныхБыстрее бы вышел переводчик с собачьего на человеческий
Например, британская команда из Университета Западной Англии в Бристоле создала Intellipig — ИИ, который анализирует фотографии свиных морд и выявляет признаки боли, стресса или болезни.
Израильские ученые из Хайфского университета тренируют аналогичную систему для собак, обучая ее улавливать дискомфорт по мимике. Исследования показали, что собачьи лица на 38% схожи с человеческими по набору движений мышц.
Кроме того, ученые из Университета Сан-Паулу протестировали алгоритм, который сравнил фотографии лошадей до и после операций, а также после приема обезболивающих.
ИИ самостоятельно научился определять признаки боли с точностью 88%, ориентируясь на движения ушей, глаз и губ.
Специалисты надеются, что такие разработки помогут фермерам своевременно заботиться о здоровье животных, а также лучше понимать их эмоциональное состояние.